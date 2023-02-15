Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США переключились с темы России на НЛО, так как антироссийская истерия уже доведена до абсурда и Белому дому нужны новые информационные поводы, сообщает радио »Sputnik».

«В Соединённых Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО. Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью», — заявила Захарова.

Она добавила, что для того, чтобы завораживать электорат, Белому дому нужны новые темы, при чем это может быть «любой абсурд». Еще одной причиной информационной кампании по НЛО над Соединенными Штатами стало расследование журналиста Сеймура Херша о том, что Белый дом причастен к взрыву газопроводов «Северный поток».