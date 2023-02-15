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34 минуты назад

Раскрыта причина внепланового заседания Совета Федерации

Мария Иванова

Сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что внеплановое заседание Совета Федерации, назначенное на 22 февраля, необходимо для принятия новых законов. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор раскрыл причину внепланового заседания Совфеда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тимченко подтвердил, что сенаторы соберутся на неделю раньше, чтобы одобрить законы, которые должны вступить в силу 1 марта.

Он отметил, что законы касаются новых российских регионов.

«С учетом больших выходных и того, что первый рабочий день только 27 февраля, сенаторы соберутся 22-го числа, чтобы у президента была возможность подписать законы, которые заработают с 1 марта», - объяснил он.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил ТАСС, что сенаторам предстоит рассмотреть два важных закона, связанных с изменениями в бюджетное и налоговое законодательство.

По его словам, в РФ планируют ввести новый инструмент - специальные казначейские кредиты для регионов. По поручению президента на это выделят 250 миллиардов рублей. Новые регионы смогут тратить эти средства на инфраструктурные социальные проекты.

Анонсировано внеплановое заседание Госдумы и Совфеда

Внеплановое заседание Совета Федерации состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин выступит с ним 21 февраля.

Парламентарии считают, что он расскажет о поддержке участников спецоперации, оснащении армии, о борьбе с террористами и диверсантами, модернизации военно-промышленного комплекса и о противостоянии санкциям Запада.

Политика,Николай Журавлев,Вячеслав Тимченко,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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