Захарова объяснила ажиотаж в США вокруг «неизвестных» воздушных объектов

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ажиотаж в США вокруг обнаруженных «неизвестных» объектов связан с выборами. По ее прогнозам, можно ожидать и покемонов, и НЛО. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, Вашингтон довел до абсурда тему России, а перед выборами она будет муссироваться еще больше. Она подчеркнула, что американская сторона ищет новые возможности, чтобы удивить публику. По ее мнению, США найдут любой абсурд, чтобы отвлечь внимание.
«В Соединенных Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО. Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью. Они довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля. Я не вижу дополнительных ресурсов, которые бы они могли выжать из раскручиваемой много лет темы», — сказала Захарова.
Напомним, в США в последнее время обнаружили уже несколько неопознанные летающих объектов, все они были сбиты. При этом не сообщается, каким именно государствам они принадлежали и какую опасность несли.
Первым таким объектом стал китайский аэростат. США утверждали, что это шпионский шар, однако Пекин заявил, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.