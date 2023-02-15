Захарова объяснила ажиотаж в США вокруг «неизвестных» воздушных объектов

«В Соединенных Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО. Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью. Они довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля. Я не вижу дополнительных ресурсов, которые бы они могли выжать из раскручиваемой много лет темы», — сказала Захарова.