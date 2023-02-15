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29 минут назад

Посольство подтвердило запрет на заход российских кораблей в Бангладеш

Мария Иванова

Посольство РФ в Бангладеш подтвердило, что 69 российским кораблям запретили заходить в порты страны. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство подтвердило запрет на заход кораблей РФ в Бангладеш
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 февраля местные СМИ рассказали, что власти Бангладеш запретили нескольким десяткам российских судов входить в территориальные воды страны. Решение объяснили стремлением правительства соблюдать санкции ЕС и США.

Запрет означает, что эти корабли не смогут доставлять в Бангладеш грузы и останавливаться в территориальных водах страны для дозаправки.

Сообщалось, что запрет распространился на разнообразные корабли, включая нефтяные танкеры и грузовые суда, эксплуатируемые семью компаниями.

Один из самых крупных для Бангладеш проектов - атомная электростанция «Руппур» - строится при поддержке России. Большинство оборудования и материалов для проекта доставляется из РФ, в том числе на кораблях.

Бангладеш из-за санкций закрыл порты для российских судов

В российском посольстве подчеркнули, что запрет для 69 судов не означает прекращения российского импорта в страну.

«Под санкции попадают лишь конкретные суда», - отметили дипломаты.

Они заявили, что поставки оборудования для АЭС «Руппур» идут по графику, также продолжаются поставки пшеницы - с июля по январь страна получила 920 тысяч тонн российской пшеницы.

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