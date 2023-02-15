Посольство подтвердило запрет на заход кораблей РФ в Бангладеш

Посольство РФ в Бангладеш подтвердило, что 69 российским кораблям запретили заходить в порты страны. Об этом сообщает ТАСС.

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14 февраля местные СМИ рассказали, что власти Бангладеш запретили нескольким десяткам российских судов входить в территориальные воды страны. Решение объяснили стремлением правительства соблюдать санкции ЕС и США.

Запрет означает, что эти корабли не смогут доставлять в Бангладеш грузы и останавливаться в территориальных водах страны для дозаправки.

Сообщалось, что запрет распространился на разнообразные корабли, включая нефтяные танкеры и грузовые суда, эксплуатируемые семью компаниями.

Один из самых крупных для Бангладеш проектов - атомная электростанция «Руппур» - строится при поддержке России. Большинство оборудования и материалов для проекта доставляется из РФ, в том числе на кораблях.

В российском посольстве подчеркнули, что запрет для 69 судов не означает прекращения российского импорта в страну.

«Под санкции попадают лишь конкретные суда», - отметили дипломаты.