Папа Римский захотел встретиться с Путиным

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск хотел бы предложить президенту России Владимиру Путину свой план по урегулированию конфликта России и Запада в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Севастьянов заявил о желании Папы Римского Франциска обсудить мир в Европе с Путиным и подчеркнул, что для переговоров с российским руководством он готов приехать в Москву.