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21 минуту назад

Стало известно о желании Папы Римского встретиться с Путиным

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Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск хотел бы предложить президенту России Владимиру Путину свой план по урегулированию конфликта России и Запада в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Папа Римский захотел встретиться с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Севастьянов заявил о желании Папы Римского Франциска обсудить мир в Европе с Путиным и подчеркнул, что для переговоров с российским руководством он готов приехать в Москву.

«Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», — написал понтифик в одном из писем.

Политика,ФРАНЦИСК,Владимир Путин,
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