«Превращается в карикатуру»: политолог о Мюнхенской конференции

В последнее десятилетие, особенно в последний год, стремительно девальвируется уже ставшие традиционными площадки, институции и форматы. Мюнхенская конференция была одним из таких форматов, где собирались лидеры государств и в неформальном режиме обменивались идеями касательно обеспечения мира и безопасности как минимум на европейском континенте, да и в мире в целом.



Одна из самых знаменитых конференций прошла в Мюнхене в 2007 году, когда в присутствии президентов США и Франции, а также канцлера Германии, премьера Великобритании и других первых лиц со своей речью выступил президент России Владимир Путин. Тогда выступление Путина и поставленные им вопросы носили концептуальный характер. Но в последние годы Мюнхенская конференция превращается в проходное место. Там сохраняется оболочка или панцирь как от какого-то членистоногого, а внутренностей нет. Внутренности давно сожрали муравьи. То есть теперь все это мероприятие носит характер медийного инструмента для шельмования неугодных, превращается в какую-то карикатуру и не имеет смысла.

Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств