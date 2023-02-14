«Превращается в карикатуру»: политолог о Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция по безопасности в последние годы утратила статус формата, в котором лидеры государств свободно обменивались идеями касательно обеспечения мира, и превращается в карикатуру. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Алексей Мартынов.
В последнее десятилетие, особенно в последний год, стремительно девальвируется уже ставшие традиционными площадки, институции и форматы. Мюнхенская конференция была одним из таких форматов, где собирались лидеры государств и в неформальном режиме обменивались идеями касательно обеспечения мира и безопасности как минимум на европейском континенте, да и в мире в целом.
Одна из самых знаменитых конференций прошла в Мюнхене в 2007 году, когда в присутствии президентов США и Франции, а также канцлера Германии, премьера Великобритании и других первых лиц со своей речью выступил президент России Владимир Путин. Тогда выступление Путина и поставленные им вопросы носили концептуальный характер. Но в последние годы Мюнхенская конференция превращается в проходное место. Там сохраняется оболочка или панцирь как от какого-то членистоногого, а внутренностей нет. Внутренности давно сожрали муравьи. То есть теперь все это мероприятие носит характер медийного инструмента для шельмования неугодных, превращается в какую-то карикатуру и не имеет смысла.Алексей МартыновПолитолог, директор Международного института новейших государств
Политолог вместе с тем заявил о деградации института Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Эта организация, может быть, и про сотрудничество, но только не про безопасность. ОБСЕ в последнее время все больше производит войны, а не мира. И в этом смысле нам там точно делать нечего, потому что мы как раз производим мир. И специальная военная операция по спасению республик Донбасса как раз ради того, чтобы сделать мир, а не продолжать войну, которая длится уже почти девять лет, пока ОБСЕ хлопает ушами и ничего не может или не хочет сделать", — заключил Мартынов.
В этом году Мюнхенская конференция пройдет 17-19 февраля. Как стало известно, российские официальные лица не будут принимать в ней участие. Ранее член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что конференция станет источником безответственных решений, несущих с собой глобальные угрозы. По словам сенатора, опасность Мюнхенской конференции заключается в том, что ее участники будут маниакально обеспечивать свою, но не глобальную безопасность.