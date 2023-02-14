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32 минуты назад

Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников СВО

Газета.Ru

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обратился к главам муниципалитетов с просьбой оказывать необходимую помощь и поддержку семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции РФ на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои», — заявил Кириенко в ходе марафона «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

Ранее Кириенко заявил, что Россия в рамках проводимой специальной военной операции на Украине решит все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным.

Политика,Сергей Кириенко,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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