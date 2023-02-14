Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников СВО

«Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои», — заявил Кириенко в ходе марафона «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.