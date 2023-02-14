Путин обсудит с правительством основные направления налогового администрирования

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 15 февраля, в режиме видео-конференц-связи проведет очередное совещание с членами правительства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Основной темой встречи станет обсуждение основных направлений налогового администрирования в 2023 году. С докладом выступит руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров", - говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в Кремле, на совещании будет рассмотрены другие текущие вопросы.
Путин регулярно проводит совещания с членами кабмина. На них он заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством вопросы, стоящие на повестке дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.
Предыдущая встреча с кабинетом министров в подобном формате состоялась 24 января. Речь на ней шла, в частности, о развитии внутреннего туризма в 2023 году.