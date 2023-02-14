Путин обсудит с правительством основные направления налогового администрирования

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 15 февраля, в режиме видео-конференц-связи проведет очередное совещание с членами правительства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

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"Основной темой встречи станет обсуждение основных направлений налогового администрирования в 2023 году. С докладом выступит руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Кремле, на совещании будет рассмотрены другие текущие вопросы.

Путин регулярно проводит совещания с членами кабмина. На них он заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством вопросы, стоящие на повестке дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.