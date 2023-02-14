Володин: более 60% покинувших Россию вернулись обратно

Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были", - сказал он на заседании Думы во вторник.
При этом председатель Госдумы не уточнил, о каком периоде времени идет речь.
Кроме того, Володин отметил, что часть покинувших РФ россиян работает за рубежом "в связи с выносом предприятиями [места работы] за пределы РФ, учитывая санкционную политику". Однако за границей, по его словам, россиян "начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили".
"Предаст - значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно - есть возможность работать здесь", - подчеркнул спикер.