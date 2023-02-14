Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление аэростатов над территорией Соединенных Штатов Америки.
"А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что "лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались".
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал НАТО не очернять КНР и не создавать себе воображаемых врагов. Таким образом китайский дипломат прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай якобы активизировали работу разведки против стран Североатлантического альянса.
Появление неопознанных воздушных шаров на территорией США стало в последнее время регулярным. Накануне истребитель ВВС США поразил ракетой класса "воздух-воздух" очередной воздушный объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена.