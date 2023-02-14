В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Песков призвал США самих разбираться в истории с аэростатами

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление аэростатов над территорией Соединенных Штатов Америки.

"А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались".

В обломках сбитого китайского аэростата нашли электронику

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал НАТО не очернять КНР и не создавать себе воображаемых врагов. Таким образом китайский дипломат прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай якобы активизировали работу разведки против стран Североатлантического альянса.

Появление неопознанных воздушных шаров на территорией США стало в последнее время регулярным. Накануне истребитель ВВС США поразил ракетой класса "воздух-воздух" очередной воздушный объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена.

Политика,Видео,Ван Вэньбинь,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,НАТО,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители