Кириенко: Россия решит в ходе СВО все поставленные Путиным задачи

Россия в рамках проводимой специальной военной операции на Украине решит все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог», организованном ВАРМСУ, передает ТАСС.

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При этом он отметил, что в рамках «экономического беспрецедентного давления» Российской Федерации требуется «просто выстоять», но «не просто переждать», а использовать это время для масштабного развития.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.