В Совфеде заявили об опасности Мюнхенской конференции для мира

Запланированная на 17-19 февраля очередная Мюнхенская конференция станет источником безответственных решений, несущих с собой глобальные угрозы. Об опасности этой конференции заявил член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Фото: Совет Федерации / Flickr Совет Федерации / Flickr

По словам сенатора, опасность Мюнхенской конференции заключается в том, что ее участники будут маниакально обеспечивать свою, но не глобальную безопасность.

«Она будет точкой зрения сильных, но далеко не всемогущих государств, одержимых идеей собственной исключительности и якобы вытекающего из нее права подчинять своей воле и своим интересам весь остальной мир. Мюнхенская конференция опасна для мира», — заявил Косачев.

Он добавил, что России, российским политологам и ответственным за принятие решений лицам следует отказаться от взгляда на Мюнхенскую конференцию как на «кульминацию геополитической мысли».

«Забудем о Мюнхене. Миру нужна новая повестка международных отношений», — подытожил Косачев.