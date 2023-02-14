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42 минуты назад

В ЛДПР сообщили, что у Жириновского не было дневника с предсказаниями

ТАСС

Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский не вел дневников с предсказаниями, свои прогнозы он наговаривал на камеру или диктофон. Об этом во вторник ТАСС заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в ответ на просьбу прокомментировать случаи упоминания в Telegram-каналах "дневника Жириновского".

В ЛДПР высказались о дневнике с предсказаниями Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Действительно, в последнее время участились такие случаи. Я тоже встречался с такими, я бы сказал, маркетинговыми ходами, которые позволяют подписываться на определенные Telegram-каналы, переходить на определенные ресурсы", - констатировал Нилов.

По его мнению, "это связано исключительно с тем, что Жириновский и его прогнозы становятся все более популярными с каждым днем", чем и пользуются владельцы каналов. Депутат считает, что к таким случаям нужно относиться спокойно.

"Я подтверждаю, что Жириновский не имел никаких дневников, пророчеств. Он много наговаривал на камеру, на диктофон. Это все есть в наших архивах, это все публично. Он говорил, [что] политик должен уметь делать правильные выводы из прошлого, давать правильный диагноз настоящему и делать правильные прогнозы на будущее", - продолжил Нилов.

По словам депутата, "единственное "завещание", которое оставил Жириновский, - это капсула, в которую он заложил свой прогноз" на 2036 год, она хранится в музее истории ЛДПР.

О появлении в российских социальных сетях в последние недели ботов с фальшивыми предсказаниями Жириновского, взятыми якобы из его дневника, ранее сообщила газета "Коммерсантъ".

Политика,Ярослав Нилов,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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