Карасин назвал цель визита Блинкена в Африку

Целью визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Африку после поездки в семь государств региона министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова является оказание давления на африканцев, чтобы их отношения с Москвой не носили активного характера. Об этом во вторник в своем Telegram-канале написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, по регионам, где бывают российские политики, США устраивают «дипломатические догонялки».
«Цель очевидна — нажать на африканцев, чтобы их отношения с Москвой не носили активного характера», — заявил сенатор, назвав это примитивной силовой логикой.
С начала года Лавров совершил две поездки в африканские страны. В конце января он посетил ЮАР, Эсватини и Эритрею, а также съездил в Анголу. В феврале он совершил рабочий визит в Мали, где встретился с главой МИД и президентом этой страны. Также Лавров посетил Мавританию и Судан. В понедельник Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России итоги его поездки на африканский континент.