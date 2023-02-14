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1 час назад

В МИД высказались о разрыве дипотношений с Болгарией

Лера Букина

Сегодня вопрос, касающийся полного разрыва дипотношений РФ и Болгарии, не обсуждается. Об этом заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Такой шаг не отвечал бы интересам народов двух государств, указал дипломат.

«Рано или поздно тон в Болгарии начнут задавать ответственные, не ангажированные лидеры, и тогда сможем вернуться к прагматике», - подчеркнул он.

Напомним, что летом прошлого года стало известно о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов. Сообщалось, что эти лица работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

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По словам Пилипсона, загранучреждения в Болгарии столкнулись со сложностями в работе, которые связаны с нехваткой персонала. Он отметил наличие проблем в консульском обслуживании. В итоге, как указал дипломат, с неудобствами сталкиваются многие граждане.

Также дипломат обратил внимание на то, что российская сторона адекватно реагирует на антироссийские ограничения страны против РФ. Она прибегает к симметричным либо асимметричным мерам, отметил Пилипсон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Болгарии выслали российских дипломатов без оснований и попыток обосновать эти действия.

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