В МИД ответили на обвинения в «плане по дестабилизации» Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными и бездоказательными заявления о российском «плане по дестабилизации» Молдавии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Захарова подчеркнула, что Россия не представляет угрозы для Молдавии и не пытается «расшатать ситуацию» в стране.

«[Обвинения] выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», - заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что такими обвинениями Украина пытается втянуть Молдавию в «жесткое противостояние» с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал главе Молдавии Майе Санду информацию о перехваченном Киевом «плане по дестабилизации Молдавии», якобы разработанным российской разведкой.

Зеленский назвал этот план «очень похожим» на российский план по Украине.