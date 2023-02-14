Захарова: США подтвердили планы «войны против РФ до последнего украинца»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The Washington Post о давлении США на Киев и назвала ее доказательством планов американцев вести «войну против России до последнего украинца». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Американские чиновники давят на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия. «Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины), что мы ничего не можем делать вечно», - приводит газета слова одного из чиновников Белого дома», - процитировала Захарова статью газеты.

Она заявила, что «американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ».

«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», - заключила Захарова.

The Washington Post ранее рассказала, что американские чиновники во время недавнего визита в Киев предупредили украинских лидеров о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией.

По данным WP, США «усиливают давление на Киев, призывая добиться значительных успехов на поле боя» на фоне роста поставок оружия.