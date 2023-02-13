В МИД назвали цель США и ЕС в отношении Сербии

Ключевая цель США и Евросоюза в отношении Белграда - сломить волю руководства Сербии и принудить его к подключиться к режиму ограничительных мер против России, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.

Отмечается, что журналисты попросили Захарову прокомментировать высказывания официальных лиц Сербии о возможном введении санкций против Москвы.

Дипломат подчеркнула, что Белград на протяжении многих лет находится под жестким прессингом со стороны западных стран. По ее мнению, такое отношение обусловлено тем, что республика стремится проводить независимую политику.

На фоне этого, пояснила Захарова, Москва придерживается неизменной, не подверженной коррозии линии по отношению к Сербии, последовательно поддерживает ее инициативы и интересы. В том числе, и по вопросу Косово и Метохии.

По мнению дипломата, Вашингтон и Брюссель не стремятся стабилизировать макрорегион. Они стараются сломать руководителей Сербии и заставить их подключиться к режиму рестрикций против Москвы.

Россия отвергает спекуляции о том, что якобы тоже оказывает давление на Белград, заметила представитель МИД.