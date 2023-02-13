В МИД прокомментировали решение Киева о продаже российских активов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей Украины о продаже замороженных российских активов «открытым грабежом». Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

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Отмечается, что журналисты попросили Захарову прокомментировать постановление Кабмина Украины, регулирующее продажу конфискованных у российских физических и юридических лиц активов.

Дипломат подчеркнула, что украинские чиновники, распоряжаясь конфискованным имуществом, «осуществляют открытый грабеж». Она добавила, что при этом они даже опережают советников из западных стран, которые за 12 месяцев не смогли придумать законную формулу, позволяющую присвоить российские средства.

По ее оценке, противоправность собственных деяний никогда не смущала Киев.

Представитель МИД напомнила, что нацистскую Германию также не волновали вопросы законности. Она грабила европейские страны и СССР.