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1 час назад

В МИД прокомментировали решение Киева о продаже российских активов

Илья Родин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей Украины о продаже замороженных российских активов «открытым грабежом». Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

В МИД прокомментировали решение Киева о продаже российских активов
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что журналисты попросили Захарову прокомментировать постановление Кабмина Украины, регулирующее продажу конфискованных у российских физических и юридических лиц активов.

Дипломат подчеркнула, что украинские чиновники, распоряжаясь конфискованным имуществом, «осуществляют открытый грабеж». Она добавила, что при этом они даже опережают советников из западных стран, которые за 12 месяцев не смогли придумать законную формулу, позволяющую присвоить российские средства.

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По ее оценке, противоправность собственных деяний никогда не смущала Киев.

Представитель МИД напомнила, что нацистскую Германию также не волновали вопросы законности. Она грабила европейские страны и СССР.

Деньги, конфискованные у россиян, даже частично не пойдут на нужды населения республики, резюмировала Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Правительство Украины,
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