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1 минуту назад

Раскрыты детали встречи Путина и Зюганова

Lenta.ruиещё 9

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в беседе с РИА Новости раскрыл детали встречи президента России Владимира Путина с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Раскрыты детали встречи Путина и Зюганова
Фото: kremlin.rukremlin.ru

По его словам, в ходе встречи обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, а также необходимость поддержки людей труда.

«Также были представлены предложения КПРФ относительно этого», — заявил Ющенко.

Парламентарий отметил, что КПРФ настаивает на собственной программе мобилизации экономического потенциала для того, «чтобы достойно ответить на все экономические и политические вызовы». В этой связи партия сформулировала бюджет развития в 43 триллиона и рассчитывает, «что наступил тот "час икс", когда будут востребованы наши предложения».

«Думаю, вокруг этого и шли обсуждения», — заключил Ющенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в трех словах порассуждал о победе над нацизмом.

Политика,Александр Ющенко,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
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