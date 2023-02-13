Раскрыты детали встречи Путина и Зюганова

По его словам, в ходе встречи обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, а также необходимость поддержки людей труда.

Парламентарий отметил, что КПРФ настаивает на собственной программе мобилизации экономического потенциала для того, «чтобы достойно ответить на все экономические и политические вызовы». В этой связи партия сформулировала бюджет развития в 43 триллиона и рассчитывает, «что наступил тот "час икс", когда будут востребованы наши предложения».