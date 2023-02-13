Раскрыты детали встречи Путина и Зюганова

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в беседе с РИА Новости раскрыл детали встречи президента России Владимира Путина с лидером партии Геннадием Зюгановым.
По его словам, в ходе встречи обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, а также необходимость поддержки людей труда.
Парламентарий отметил, что КПРФ настаивает на собственной программе мобилизации экономического потенциала для того, «чтобы достойно ответить на все экономические и политические вызовы». В этой связи партия сформулировала бюджет развития в 43 триллиона и рассчитывает, «что наступил тот "час икс", когда будут востребованы наши предложения».
«Думаю, вокруг этого и шли обсуждения», — заключил Ющенко.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в трех словах порассуждал о победе над нацизмом.