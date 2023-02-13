Путин выразил уверенность в победе России на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым выразил уверенность в том, что страна победит в специальной военной операции на Украине. Об этом передает ТАСС.

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Зюганов заявил, что Россия обязана победить в текущем противостоянии, отметив, что, по его мнению, страна борется с нацистами и Европой под покровительством Соединенных Штатов. Президент согласился с лидером коммунистической партии.

"Так и будет", - коротко ответил Путин Зюганову.

Ранее французское издание Tribune сообщало, что Украина не сможет победить Россию в военном конфликте, так как потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успехи на поле боя.