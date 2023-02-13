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16 минут назад

Путин выразил уверенность в победе России на Украине

Газета.Ruиещё 10

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым выразил уверенность в том, что страна победит в специальной военной операции на Украине. Об этом передает ТАСС.

Путин выразил уверенность в победе России на Украине
Фото: ТАССТАСС

Зюганов заявил, что Россия обязана победить в текущем противостоянии, отметив, что, по его мнению, страна борется с нацистами и Европой под покровительством Соединенных Штатов. Президент согласился с лидером коммунистической партии.

"Так и будет", - коротко ответил Путин Зюганову.

Ранее французское издание Tribune сообщало, что Украина не сможет победить Россию в военном конфликте, так как потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успехи на поле боя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
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