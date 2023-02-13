Экс-советник президента США описал Путина одной фразой

Бывший советник президента США Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как уверенного в себе профессионала, который четко выражает свои мысли. Его слова приводит РИА Новости.

«Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», - пояснил Болтон.

Он отметил, что президент России осознает ту мощь, которой обладает, и уверен в том, что его страна играет немаловажную роль в мировой политике.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву.