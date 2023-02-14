Путин назвал причины неисполнения решений ЕСПЧ в России

Предвзятость для судебной власти неприемлема, именно поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России. Такие причины назвал президент Владимир Путин на совещании с судьями во вторник, 14 февраля, пишет РИА Новости.

Мероприятие посвящено подведению итогов работы российской судебной системы в 2022 году и приоритетным задачам на текущий год.

В декабре 2022 года замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия отказывается исполнять принятые после 15 марта 2022 года решения ЕСПЧ и считает вопрос закрытым.