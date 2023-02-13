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24 минуты назад

Путин 14 февраля примет участие в совещании судей военных и арбитражных судов России

RT на русскомиещё 2

Президент России Владимир Путин 14 февраля будет участвовать в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов страны.

Путин 14 февраля поучаствует в совещании судей различных судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

На совещании будут обсуждаться вопросы гражданского судопроизводства и осуществления правосудия по административным делам, а также современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В конце января Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 3 тыс. рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до 5 тыс. рублей за повторные нарушения.

Политика,Владимир Путин,
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