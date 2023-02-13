Путин 14 февраля поучаствует в совещании судей различных судов

Президент России Владимир Путин 14 февраля будет участвовать в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов страны.

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Об этом сообщили в Кремле.

На совещании будут обсуждаться вопросы гражданского судопроизводства и осуществления правосудия по административным делам, а также современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.