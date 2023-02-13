Посол РФ рассказал о шантаже США Индии из-за России

Западные страны во главе с США с самого начала специальной военной операции РФ шантажировали Индию и угрожали вторичными санкциями, чтобы заставить Нью-Дели присоединиться к антироссийской кампании. Об этом ТАСС сообщил в понедельник посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

"С самого начала СВО Запад во главе с США оказывал беспрецедентное давление на Индию с целью заставить присоединиться к антироссийской кампании, прибегая к неприкрытому шантажу и угрозам вторичных санкций. На этом фоне индийцы выдерживают сбалансированную позицию, демонстрируют приверженность сохранению партнерских отношений с Россией", - сказал он.

По словам дипломата, "наращивание динамики двустороннего торгово-экономического взаимодействия можно рассматривать как ответ Индии на такое давление".

Алипов подчеркнул, что Вашингтон не скрывает желания навредить российско-индийским связям.

"Индия, однако, как нарождающаяся глобальная держава и один из лидеров развивающегося мира, не приемлет внешний диктат, ценит свое независимое положение, "стратегическую автономию". Во главу угла ставит национальные интересы, особенно в условиях продовольственного и энергетического кризисов", - указал он.

Глава российской дипмиссии в Нью-Дели отметил, что "в долгосрочных расчетах [Индии] нашей стране отводится важное место как гаранту мирового баланса сил и единомышленнику в вопросах продвижения равноправной и справедливой многополярности на основе центральной роли ООН и международного права".