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8 минут назад

Посол РФ: США шантажировали Индию, чтобы она присоединилась к кампании против России

ТАСС

Западные страны во главе с США с самого начала специальной военной операции РФ шантажировали Индию и угрожали вторичными санкциями, чтобы заставить Нью-Дели присоединиться к антироссийской кампании. Об этом ТАСС сообщил в понедельник посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Посол РФ рассказал о шантаже США Индии из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С самого начала СВО Запад во главе с США оказывал беспрецедентное давление на Индию с целью заставить присоединиться к антироссийской кампании, прибегая к неприкрытому шантажу и угрозам вторичных санкций. На этом фоне индийцы выдерживают сбалансированную позицию, демонстрируют приверженность сохранению партнерских отношений с Россией", - сказал он.

По словам дипломата, "наращивание динамики двустороннего торгово-экономического взаимодействия можно рассматривать как ответ Индии на такое давление".

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Алипов подчеркнул, что Вашингтон не скрывает желания навредить российско-индийским связям.

"Индия, однако, как нарождающаяся глобальная держава и один из лидеров развивающегося мира, не приемлет внешний диктат, ценит свое независимое положение, "стратегическую автономию". Во главу угла ставит национальные интересы, особенно в условиях продовольственного и энергетического кризисов", - указал он.

Глава российской дипмиссии в Нью-Дели отметил, что "в долгосрочных расчетах [Индии] нашей стране отводится важное место как гаранту мирового баланса сил и единомышленнику в вопросах продвижения равноправной и справедливой многополярности на основе центральной роли ООН и международного права".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Политика,Владимир Путин,ООН,
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