Кадыров раскрыл местонахождение Алаудинова после отравления

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его помощник, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов находится в больнице в Москве. Об этом он сообщил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице он Он сейчас нормально разговаривает. Хорошо, что вовремя он узнал и почистил руки, все там сделал, то, что говорят, и сразу капельницу поставили нужную", - сказал Кадыров.
Глава Чечни также добавил, что отравленное письмо занесли его помощникам, они - "молодые пацаны" - взяли и отдали ему. 13 февраля Кадыров заявлял, что Алаудинов был отравлен. Он пояснял, что "8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом".
Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя силовых ведомств сообщало, что российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.