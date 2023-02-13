Кадыров раскрыл местонахождение Алаудинова после отравления

"Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве в больнице он Он сейчас нормально разговаривает. Хорошо, что вовремя он узнал и почистил руки, все там сделал, то, что говорят, и сразу капельницу поставили нужную", - сказал Кадыров.