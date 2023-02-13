Песков рассказал о помощи Сирии после землетрясения

Россия всемерно помогает Сирии, которая пострадала от землетрясения, но не может давить на суверенное государство по расширению доступа гуманитарной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", - сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что остальные вопросы помощи пострадавшим "можно и нужно оперативно решать в контакте с сирийскими властями", в том числе и об открытии дополнительных пунктов пропуска под поставки гуманитарной помощи.
На минувшей неделе серьезное землетрясение произошло на юго-востоке Турции: 6 февраля с разницей в семь часов подземные толчки достигали силы 7,7 балла. Кроме Турции, серьезные разрушения затронули северо-запад Сирии. Афтершоки фиксировались после этого во многих странах мира.