Песков рассказал о помощи Сирии после землетрясения

Россия всемерно помогает Сирии, которая пострадала от землетрясения, но не может давить на суверенное государство по расширению доступа гуманитарной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что остальные вопросы помощи пострадавшим "можно и нужно оперативно решать в контакте с сирийскими властями", в том числе и об открытии дополнительных пунктов пропуска под поставки гуманитарной помощи.