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49 минут назад

Песков рассказал о помощи Сирии после землетрясения

Российская Газета

Россия всемерно помогает Сирии, которая пострадала от землетрясения, но не может давить на суверенное государство по расширению доступа гуманитарной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал о помощи Сирии после землетрясения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что остальные вопросы помощи пострадавшим "можно и нужно оперативно решать в контакте с сирийскими властями", в том числе и об открытии дополнительных пунктов пропуска под поставки гуманитарной помощи.

На минувшей неделе серьезное землетрясение произошло на юго-востоке Турции: 6 февраля с разницей в семь часов подземные толчки достигали силы 7,7 балла. Кроме Турции, серьезные разрушения затронули северо-запад Сирии. Афтершоки фиксировались после этого во многих странах мира.

Политика,землетрясение,Дмитрий Песков,
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