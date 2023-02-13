В МИД РФ оценили целесообразность продления зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин высказался о продлении зерновой сделки в марте на следующие 120 дней. В беседе с RTVI он заявил, что позиция Москвы по данному вопросу не менялась. По словам высокопоставленного дипломата, без осязаемых результатов по реализации меморандума Россия - ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны.

Как отметил Вершинин, изначально предполагалось, что эта сделка по вывозу украинского продовольствия будет действовать 120 дней (до 18 ноября 2022 года). Он подчеркнул, что позднее «в условиях отсутствия возражения сторон» договоренность продлили еще на 120 дней - до 18 марта 2023 года.

Дипломат также указал на то, что срок действия меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта составляет три года».

Так называемую «продуктовую» или «зерновую сделку» заключили в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН. Она предполагает безопасный вывоз зерна из украинских портов на мировые рынки.