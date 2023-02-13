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5 минут назад

Кремль отреагировал на заявление Минска о срыве Западом переговоров Москвы и Киева

Алиса Селезнёва

Украинская делегация покинула мирные переговоры «по команде сверху». Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кремль отреагировал на заявление Минска о срыве Западом переговоров Москвы и Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаз, который отметил, что заключению перемирия между Украиной и Россией в прошлом году помешал Запад.

«Речь идет именно о том самом документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров, и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху, - читай, действительно по команде сверху - украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», - отметил Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российская сторона уже не раз говорила о том, почему переговоры прервались. «Мы вам это рассказываем уже месяцев шесть, а то и семь. И президент Путин об этом говорил, и на самых различных уровнях», - заметил он.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Россия и Украина начали вести мирные переговоры в первые дни после начала СВО. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта 2022 года, после встречи делегаций в Стамбуле. Однако по инициативе украинской стороны диалог был приостановлен.

Политика,Анатолий Глаз,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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