Песков оценил вероятность второй волны частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения второй волны частичной мобилизации в России. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что информации о возможном продолжении призывных мероприятий нет.

«Нет, нет данных», — сказал он во время общения с журналистами.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

21 декабря Путин рассказывал, что на полигонах ведомства ведется подготовка половины от 300 тыс. мобилизованных, остальные же выполняют боевые задачи в зоне ведения спецоперации.