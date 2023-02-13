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33 минуты назад

Песков оценил вероятность второй волны частичной мобилизации

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения второй волны частичной мобилизации в России. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что информации о возможном продолжении призывных мероприятий нет.

«Нет, нет данных», — сказал он во время общения с журналистами.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

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21 декабря Путин рассказывал, что на полигонах ведомства ведется подготовка половины от 300 тыс. мобилизованных, остальные же выполняют боевые задачи в зоне ведения спецоперации.

Ранее Песков отмечал, что частичная мобилизация включает и другие мероприятия, помимо непосредственно призыва на службу, и они нужны для обеспечения задач вооруженных сил. Поэтому указ президента о призыве военнослужащих из запаса продолжает действовать.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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