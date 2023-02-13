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1 час назад

Стало известно о планах Путина на 13 февраля

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля, будет готовиться к посланию Федеральному собранию. О планах главы государства сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Стало известно о планах Путина на 13 февраля
Фото: ТАССТАСС

«Уже полным ходом идет подготовка к предстоящему 21-го числа посланию президента Федеральному собранию Российской Федерации. Сегодня у президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч», — заявил пресс-секретарь Путина.

Он также напомнил, что во второй половине дня президент встретится с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Путин огласит послание Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, в Гостином дворе. По словам Пескова, акцент будет сделан на спецоперации, экономике и социальной сфере. В Кремле отметили также, что в целом речь президента будет посвящена текущей ситуации.

Политика,Геннадий Зюганов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,КПРФ,ЛДПР,
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