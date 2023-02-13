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50 минут назад

В Госдуме отреагировали на призывы США к своим гражданам покинуть РФ

Никита Бородкин

В Госдуме обвинили США в провокации после призыва к гражданам покинуть Россию из-за риска мобилизации и арестов. Как сообщает «Говорит Москва», заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин связал произошедшее с приближением годовщины начала специальной военной операции.

В Госдуме отреагировали на призывы США к своим гражданам покинуть РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, заявления американского посольства абсурдны и не соответствуют действительности.

США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Депутат считает, что эти действия подтверждают провокационно-агрессивные намерения в отношении Москвы, а приурочены они к готовящемуся посланию президента России Владимира Путина, празднованию 23 февраля и годовщине проведения СВО.

«Это говорит о вынашивании намерения, возможно, провокационных действий. Уже сами заявления носят провокационный характер», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее посольство Соединенных Штатов в России призвало граждан США немедленно покинуть территорию РФ. В распространенном заявлении американцев призвали отказаться от поездок «из-за непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Также в дипломатическом представительстве считают, что российская сторона «может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства» и призвать их на военную службу.

Политика,Юрий Швыткин,Владимир Путин,Госдума,
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