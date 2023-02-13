В Госдуме отреагировали на призывы США к своим гражданам покинуть РФ

В Госдуме обвинили США в провокации после призыва к гражданам покинуть Россию из-за риска мобилизации и арестов. Как сообщает «Говорит Москва», заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин связал произошедшее с приближением годовщины начала специальной военной операции.

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По его словам, заявления американского посольства абсурдны и не соответствуют действительности.

Депутат считает, что эти действия подтверждают провокационно-агрессивные намерения в отношении Москвы, а приурочены они к готовящемуся посланию президента России Владимира Путина, празднованию 23 февраля и годовщине проведения СВО.

«Это говорит о вынашивании намерения, возможно, провокационных действий. Уже сами заявления носят провокационный характер», — подчеркнул он.