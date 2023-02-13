Благополучие неоколониальных стран построено на крови и несправедливом перераспределении средств в ущерб тем, кто не является частью "золотого миллиарда", считает председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Нынешним лидерам Запала свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов. На самом же деле благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого золотого миллиарда", - сказал Нарышкин в понедельник на круглом столе, посвященном истории борьбы с колониальной политикой и ее влиянию на современный мир.
Председатель РИО также подчеркнул, что "все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, чему пытается воспрепятствовать узкая группа агрессивных тоталитарно-либеральных режимов во главе с США".