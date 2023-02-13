Нарышкин: благополучие неоколониальных держав "построено на крови"

"Нынешним лидерам Запала свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов. На самом же деле благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого золотого миллиарда", - сказал Нарышкин в понедельник на круглом столе, посвященном истории борьбы с колониальной политикой и ее влиянию на современный мир.