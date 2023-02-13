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42 минуты назад

Нарышкин заявил, что благополучие неоколониальных держав "построено на крови"

ТАСС

Благополучие неоколониальных стран построено на крови и несправедливом перераспределении средств в ущерб тем, кто не является частью "золотого миллиарда", считает председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин: благополучие неоколониальных держав "построено на крови"
Фото: ТАССТАСС

"Нынешним лидерам Запала свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов. На самом же деле благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого золотого миллиарда", - сказал Нарышкин в понедельник на круглом столе, посвященном истории борьбы с колониальной политикой и ее влиянию на современный мир.

Председатель РИО также подчеркнул, что "все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, чему пытается воспрепятствовать узкая группа агрессивных тоталитарно-либеральных режимов во главе с США".

Политика,Сергей Нарышкин,СВР России,
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