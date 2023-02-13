В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО

«Великим событием» в годовщину специальной военной операции (СВО) 24 февраля, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, может стать капитуляция Киева. С таким предположением выступил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

13 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 24 февраля в Нью-Йорке состоятся «великие события». По его словам, в этот день в американском городе «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях».

Кулеба не уточнил, что конкретно он понимает под «великими событиями».

«Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь», — сказал сенатор, подчеркнув, что нужно спокойно относиться к заявлениям и «делать свое дело».