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1 час назад

США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Елена Прошина

Гражданам США, которые сейчас проживают в России, настоятельно рекомендовано в срочном порядке уехать из страны, говорится в сообщении посольства США. Об этом пишет РИА Новости.

Посольство США в Москве рекомендовало американцам покинуть Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в предупреждении дипмиссии, российские власти могут отказать американцам в получении второго гражданства, лишить их доступа к помощи консула США, подвергнуть их мобилизации и службе в армии, а также запретить выезд из страны.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности перемещения могут внезапно стать еще более ограниченными», — отмечается в сообщении.

Предупреждение связано со спецоперацией на Украине, последствия которой посольство назвало «непредсказуемыми». Также в посольстве добавили, что у них ограничены возможности для оказания помощи соотечественникам, в частности, это связано с помощью их вывоза из страны.

МИД РФ навсегда закрыл въезд в страну 77 американцам

Напомним, подобное предупреждение было сделано гражданам США в феврале 2022 года, после начала СВО. Еще одна рекомендация была опубликована в сентябре после объявления частичной мобилизации в России.

Ранее источник в МИД РФ заявил, что американское посольство позволяет себе неподобающие заявления в адрес властей РФ, а также часто распространяет фейки о вооруженных силах.

Политика,МИД России,
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