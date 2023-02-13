Посольство США в Москве рекомендовало американцам покинуть Россию

Гражданам США, которые сейчас проживают в России, настоятельно рекомендовано в срочном порядке уехать из страны, говорится в сообщении посольства США. Об этом пишет РИА Новости.

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Как отмечается в предупреждении дипмиссии, российские власти могут отказать американцам в получении второго гражданства, лишить их доступа к помощи консула США, подвергнуть их мобилизации и службе в армии, а также запретить выезд из страны.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности перемещения могут внезапно стать еще более ограниченными», — отмечается в сообщении.

Предупреждение связано со спецоперацией на Украине, последствия которой посольство назвало «непредсказуемыми». Также в посольстве добавили, что у них ограничены возможности для оказания помощи соотечественникам, в частности, это связано с помощью их вывоза из страны.

Напомним, подобное предупреждение было сделано гражданам США в феврале 2022 года, после начала СВО. Еще одна рекомендация была опубликована в сентябре после объявления частичной мобилизации в России.