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1 час назад

Володин назвал задачу России в новых регионах

Lenta.ruиещё 1

Россия должна принять решения, которые обеспечат оказание мер социальной поддержки жителям четырех новых регионов страны с 1 марта. Такую главную задачу страны назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По словам Володина, с 1 марта в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях должны начать действовать стандарты социальной защиты.

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Политик отметил, что от жителей новых регионов часто поступают обращения о выплатах пособий, получения больничных, субсидий на оплату ЖКХ и о других мерах поддержки.

«За 30 лет от так и не состоявшегося украинского государства люди не смогли получить достаточные социальные гарантии. А что касается жителей Донбасса — они их были лишены», — написал парламентарий.

Володин подчеркнул, что в новых регионах страны жители должны получать такую же социальную поддержку, как и те люди, которые живут в других субъектах России. Политик вспомнил, что для интеграции Крыма и Севастополя в российское правовое пространство понадобилось принятие около 70 законов.

Спикер Госдумы назвал вопрос формирования единого правового поля приоритетом в работе, подчеркнув, что 18 законов, которые влияют на интеграцию новых регионов, уже приняты нижней палатой парламента, еще 20 законопроектов находятся на рассмотрении.

Четыре новых региона — ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах. Глава государства призвал сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности жителей ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.

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