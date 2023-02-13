Посольство США в Москве рекомендовало американцам покинуть Россию

Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам не ездить в Россию из-за проведения специальной военной операцией на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии, передает РИА Новости.

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«Не совершайте поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил на Украину», — указано в сообщении американского посольства.

Кроме того, дипломаты не рекомендуют совершать поездки в России из-за возможного «потенциального преследования» американцев с целью дальнейшего задержания, «произвольного» применения законодательства, а также ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам США в РФ и «возможность терроризма».

В посольстве также призвали проживающих или путешествующих по России граждан США «немедленно покинуть» ее.

В дипмиссии США также утверждается, что российские власти могут «отказать в признании гражданства США» лицам с российско-американским гражданством, «отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу».

Там добавили, что дипломаты серьезно ограничены в своих возможностях по оказанию помощи американцам в выезде из России.