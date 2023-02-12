Назначен врио главы Федеральной таможенной службы

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Врио руководителя ведомства Руслану Давыдову 62года. Он работает в таможенных органах более 15 лет. С 2017 года занимает пост первого заместителя главы ФТС. В этой должности Давыдов курировал, помимо прочего, работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.

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Давыдов закончил Московский инженерно-физический институт по специальности "автоматика и электроника", вел деятельность в научно-исследовательских институтах Министерства среднего машиностроения СССР.

Давыдов ранее курировал в ФТС, помимо прочего, работу электронных таможен

В 1993 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности "экономика и управление" и был на дипломатической работе в качестве вице-консула генконсульства Российской Федерации в Сан-Франциско (США), затем работал в Российском центре международного научного и культурного сотрудничества в Буэнос-Айресе (Аргентина). Также Давыдов представляет интересы нашей страны во Всемирной таможенной организации (ВТамО). В июле прошлого года участие России в организации пытались заблокировать Евросоюз и Украина.

Возглавлявший ведомство Владимир Булавин освобожден от должности в связи с достижением 70 лет. Бывший глава ФТС выразил глубокую признательность должностным лицам и работникам ФТС за годы совместной службы и высокие результаты. "Таможенные органы, постоянно совершенствуя свою деятельность, системно и уверенно движутся к главной цели - созданию цифровой таможни будущего", - отметил Булавин.