Назначен врио главы Федеральной таможенной службы

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.
Врио руководителя ведомства Руслану Давыдову 62года. Он работает в таможенных органах более 15 лет. С 2017 года занимает пост первого заместителя главы ФТС. В этой должности Давыдов курировал, помимо прочего, работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.
Давыдов закончил Московский инженерно-физический институт по специальности "автоматика и электроника", вел деятельность в научно-исследовательских институтах Министерства среднего машиностроения СССР.
Давыдов ранее курировал в ФТС, помимо прочего, работу электронных таможен
В 1993 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности "экономика и управление" и был на дипломатической работе в качестве вице-консула генконсульства Российской Федерации в Сан-Франциско (США), затем работал в Российском центре международного научного и культурного сотрудничества в Буэнос-Айресе (Аргентина). Также Давыдов представляет интересы нашей страны во Всемирной таможенной организации (ВТамО). В июле прошлого года участие России в организации пытались заблокировать Евросоюз и Украина.
Возглавлявший ведомство Владимир Булавин освобожден от должности в связи с достижением 70 лет. Бывший глава ФТС выразил глубокую признательность должностным лицам и работникам ФТС за годы совместной службы и высокие результаты. "Таможенные органы, постоянно совершенствуя свою деятельность, системно и уверенно движутся к главной цели - созданию цифровой таможни будущего", - отметил Булавин.
Булавин начинал свою профессиональную деятельность в органах госбезопасности. С 2006 года был назначен заместителем директора ФСБ. С 2008 по 2013 год он работал первым заместителем секретаря Совета безопасности России. Затем перешел на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. С июля 2016 года Булавин возглавил ФТС. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, знаками "Почетный сотрудник контрразведки".