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13 минут назад

Замир Кабулов: Москва разочарована действиями талибов по управлению Афганистаном

Илья Родин

Россия разочарована тем, как представители движения «Талибан»* (организация, признанная в РФ террористической) справляются с ситуацией в Афганистане, рассказал директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом пишет РИА «Новости».

Кабулов заявил о разочаровании России действиями талибов* в Афганистане
Фото: РамблерРамблер

Кабулов подчеркнул, что МИД РФ не вмешивается во внутренние дела других государств. Вместе с тем, пояснил дипломат, в ведомстве разочарованы внутренней политикой талибов.

«Мы не можем скрыть разочарования тем, как талибы справляются с ситуацией», уточнил директор департамента.

По его оценке, движение добилось больших успехов на начальном этапе. Ему удалось изгнать из страны американцев и союзные им правительства.

На фоне этого, добавил Кабулов, видно, что «Талибан» не научился управлять государством. Он уточнил, что у ведомства вызывает беспокойство социально-экономическая ситуация в Афганистане, которая осложняется терроризмом и наркоторговлей.

*Организация, признанная в РФ террористической

Политика,Замир Кабулов,МИД России,Талибан,
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