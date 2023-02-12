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9 минут назад

Пушков назвал последствия вступления Украины в НАТО

Lenta.ru

Вступление Украины в состав НАТО превратило бы альянс в механизм подготовки масштабной войны коллективного Запада с Россией и очень ослабило бы его. Такие последствия назвал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Пушков назвал последствия вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прием Киева превратил бы НАТО в «банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины», считает сенатор.

«При помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на инвестиционном саммите банка JP Morgan пожаловался, что бюрократия в странах НАТО тормозит вступление его страны в Североатлантический альянс.

Политика,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,НАТО,Совет Федерации,
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