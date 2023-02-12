Посол РФ: решение по Косово невозможно без России и Китая

Решение проблемы Косово и Метохии невозможно без участия РФ и Китая в Совбезе ООН, заявил в интервью газете «Вечерне новости» посол России Александр Боцан-Харченко. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что журналист издания задал ряд вопросов по международной и региональной повестке. В частности, он пожелал узнать, возможно ли решить проблему Косово без Москвы и Пекина.

Боцан-Харченко подчеркнул, что Россия полагает это невозможным. Он уточнил, что справедливое решение проблемы можно найти лишь с поддержкой соответствующей международной организации, при условии участия в заседании РФ и КНР, как постоянных ее членов.

Тему Косово следует вернуть в Совбез ООН, пояснил дипломат. Он добавил, что Россия настаивает на этом на международных площадках.

Вместе с тем, заметил посол, Брюссель не желает, чтобы диалог Сербии и непризнанной республики проходил на основании резолюции 1244 совета.