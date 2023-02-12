Лавров назвал ЕС вассалами США в вопросе поддержки Украины

"Даже с союзниками в Европе у США нет никакой дружбы. Это "подавление" и подчинение. Евросоюз попытался какое-то время назад сказать, что хочет быть самостоятельным игроком, иметь суверенитет, суверенную стратегическую автономию. Им сказали: "не надо". И про стратегическую автономию никто больше не разговаривает", - добавил он.