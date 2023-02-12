Лавров назвал ЕС вассалами США в вопросе поддержки Украины

Взаимодействие Евросоюза и США, которые привлекают ЕС к поддержке киевского режима, можно описать как отношения гегемона и вассалов, о дружбе между ними говорить сложно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока "Разговор о важном", посвященного теме "Россия и мир".
"Соединенные Штаты бросают Евросоюз на всемерную поддержку Украины. Все бремя этой поддержки (экономической, финансовой) легло на плечи Евросоюза. О какой-то дружбе говорить сложно. Это отношения гегемона и вассалов", - говорится в интервью министра, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.
Лавров отметил, что Америка "находится в состоянии, когда материально, финансово больше других (может быть, только она) выигрывает от того, что запланировала и реализует в качестве развязывания через украинский режим войны против России".
Глава МИД РФ подчеркнул, что "фирменным знаком" американской политики является линия, которая направлена на то, чтобы не дружить, а подчинять и подавлять.
"Даже с союзниками в Европе у США нет никакой дружбы. Это "подавление" и подчинение. Евросоюз попытался какое-то время назад сказать, что хочет быть самостоятельным игроком, иметь суверенитет, суверенную стратегическую автономию. Им сказали: "не надо". И про стратегическую автономию никто больше не разговаривает", - добавил он.