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1 час назад

Лавров назвал ЕС вассалами США в вопросе поддержки Украины

ТАСС

Взаимодействие Евросоюза и США, которые привлекают ЕС к поддержке киевского режима, можно описать как отношения гегемона и вассалов, о дружбе между ними говорить сложно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока "Разговор о важном", посвященного теме "Россия и мир".

Лавров назвал ЕС вассалами США в вопросе поддержки Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Соединенные Штаты бросают Евросоюз на всемерную поддержку Украины. Все бремя этой поддержки (экономической, финансовой) легло на плечи Евросоюза. О какой-то дружбе говорить сложно. Это отношения гегемона и вассалов", - говорится в интервью министра, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Лавров отметил, что Америка "находится в состоянии, когда материально, финансово больше других (может быть, только она) выигрывает от того, что запланировала и реализует в качестве развязывания через украинский режим войны против России".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "фирменным знаком" американской политики является линия, которая направлена на то, чтобы не дружить, а подчинять и подавлять.

"Даже с союзниками в Европе у США нет никакой дружбы. Это "подавление" и подчинение. Евросоюз попытался какое-то время назад сказать, что хочет быть самостоятельным игроком, иметь суверенитет, суверенную стратегическую автономию. Им сказали: "не надо". И про стратегическую автономию никто больше не разговаривает", - добавил он.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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