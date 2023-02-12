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22 минуты назад

Лавров: в США приняли на себя ответственность за взрывы на «Северных потоках»

Илья Родин

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американские официальные лица признаются в взрывах на «Северных потоках». Интервью министра опубликовано на официальном сайте ведомства.

Лавров: США приняли на себя ответственность за взрывы на «Севпотоках»
Фото: ТАССТАСС

«Американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», - отметил Лавров.

По его мнению, Вашингтон решил, что ФРГ чрезмерно активно сотрудничает с Россией, что может возникнуть сильный альянс, базирующийся на российских ресурсах и немецких технологиях.

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Дипломат подчеркнул, что это объединение могло угрожать монопольному положению крупных американских корпораций. Соответственно, США нужно было его разрушить, удалить помеху, которая могла стать «костью в горле».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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