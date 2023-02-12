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20 минут назад

Захарова рассказала, какая участь ожидает Запад

Илья Родин

Захарова прокомментировала высказывания Дуды о грядущей победе России

Захарова рассказала, какая участь ожидает Запад
Фото: ТАССТАСС

Поставки вооружений и военной техники не помогут Украине, заявила в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда рассказал в интервью газете Le Figaro о региональной повестке.

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Политик предупредил, что Москва победит в противостоянии в том случае, если западные страны как можно скорее не поставят на Украину оружие. По его словам, Россия «может победить и неизвестно, где она остановится».

По оценке Захаровой, вооружения уже никому не помогут. Их поставки лишь усугубят сложившуюся ситуацию.

Дипломат подчеркнула, что Западу осталось только покаяться в содеянном. Она отметила, что это единственный выход для западных стран.

Ранее Захарова сравнила высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости запрещения российских СМИ с нацистской практикой по сожжению книг.

Политика,Мария Захарова,Анджей Дуда,Госдума,
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