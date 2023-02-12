Захарова рассказала, какая участь ожидает Запад

Захарова прокомментировала высказывания Дуды о грядущей победе России

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Поставки вооружений и военной техники не помогут Украине, заявила в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда рассказал в интервью газете Le Figaro о региональной повестке.

Политик предупредил, что Москва победит в противостоянии в том случае, если западные страны как можно скорее не поставят на Украину оружие. По его словам, Россия «может победить и неизвестно, где она остановится».

По оценке Захаровой, вооружения уже никому не помогут. Их поставки лишь усугубят сложившуюся ситуацию.

Дипломат подчеркнула, что Западу осталось только покаяться в содеянном. Она отметила, что это единственный выход для западных стран.