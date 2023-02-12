Дипломаты прорабатывают возможность встречи лидеров России и Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа могут встретиться на высшем уровне. Встреча прорабатывается, но договоренностей о времени и месте пока нет. Об этом рассказал посол РФ в Бахрейне Алексей Скосырев, передает РИА Новости.

Фото: Посольство России в Бахрейне Посольство России в Бахрейне

«Прорабатывается возможность проведения встречи в верхах», - сказал посол. Он отметил, что конкретных договоренностей пока нет.

В декабре 2021 года в Бахрейне побывала делегация Совета Федерации с Валентиной Матвиенко. Король Аль Халифа тогда заявил, что ждет визита российского президента и желает посетить Москву.

В последний раз Путин и Аль Халифа встречались в 2016 году в Москве.