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30 минут назад

В России отреагировали на планы производства западной военной техники на Украине

Lenta.ru

Западным странам вряд ли удастся наладить производство своей военной техники и оружия на территории Украины, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему эти планы будет крайне сложно воплотить в жизнь.

В РФ отреагировали на планы производства западной военной техники на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет очень проблематично им сделать, я думаю, даже практически нереально. Сегодня те ракетные удары, которые наносятся по инфраструктуре Украины, разрушили энергетическую составляющую оборонно-промышленного комплекса. Предприятия подобного рода создать просто не удастся. Это делается для улучшения логистики, чтобы по времени быстрее оружие доставлять. Они понимают, что удары, которые наносятся по Украине, достигают цели, и создают достаточно большие проблемы для доставки вооружений и боеприпасов на линию фронта», — сказал депутат.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Лондон и Киев обсуждают возможность запуска предприятий на территории Украины по производству британского вооружения.

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Один из источников газеты, который работает в компании-подрядчике британского Минобороны, уточнил, что стороны хотят подписать контракт контрактов. Переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия, однако Лондон хочет заключить договор с Киевом первым.

Политика,Юрий Швыткин,Госдума,
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