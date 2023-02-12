В РФ отреагировали на планы производства западной военной техники на Украине

«Это будет очень проблематично им сделать, я думаю, даже практически нереально. Сегодня те ракетные удары, которые наносятся по инфраструктуре Украины, разрушили энергетическую составляющую оборонно-промышленного комплекса. Предприятия подобного рода создать просто не удастся. Это делается для улучшения логистики, чтобы по времени быстрее оружие доставлять. Они понимают, что удары, которые наносятся по Украине, достигают цели, и создают достаточно большие проблемы для доставки вооружений и боеприпасов на линию фронта», — сказал депутат.