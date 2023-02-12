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58 минут назад

В Госдуме заявили о подталкивающем мир к апокалипсису Западе

Lenta.ru

Поставки оружия Украине западными странами подтолкнут мир к апокалипсису. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет РИА Новостям.

В Госдуме заявили о подталкивающем мир к апокалипсису Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, решение США и Британии отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты и бомбы толкают мир в смертельную опасность. Кроме того, депутат считает, что это Западу бессмысленно рассчитывать на победу Украины, поставляя Киеву военную технику.

Ранее стало известно, что партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors, которую Вильнюс передал Киеву, прибыла в распоряжение ВСУ. Уточняется, что данная партия состоит из 36 зенитных систем.

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Госдума,
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