Посол России назвал будущего стратегического партнера страны

Саудовская Аравия может стать стратегическим партнером России, такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. По словам дипломата, между странами налажен постоянный и доверительный диалог на высшем уровне. Он отметил, что политические отношения двух стран в последние несколько лет имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию.

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Особенностью нашего политического взаимодействия с королевством, имеющего реальную перспективу выхода на уровень стратегического партнерства, является регулярный и доверительный диалог на высшем уровне, — сказал Козлов.

Дипломат подчеркнул, что основой взаимодействия являются общие или совпадающие подходы по большинству международных и региональных вопросов.

Козлов напомнил, что в 2022 году состоялось четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а в 2023 году лидеры уже провели очередную телефонную беседу.

Также Козлов сообщил, что РФ и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества. По его словам, на это указывают постоянные двусторонние контакты, в том числе формирование соответствующей совместной российско-саудовской межправительственной комиссии.