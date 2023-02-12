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6 минут назад

Посол России назвал будущего стратегического партнера страны

News.ru

Саудовская Аравия может стать стратегическим партнером России, такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. По словам дипломата, между странами налажен постоянный и доверительный диалог на высшем уровне. Он отметил, что политические отношения двух стран в последние несколько лет имеют устойчивую тенденцию к поступательному развитию.

Посол России назвал будущего стратегического партнера страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особенностью нашего политического взаимодействия с королевством, имеющего реальную перспективу выхода на уровень стратегического партнерства, является регулярный и доверительный диалог на высшем уровне, — сказал Козлов.

Дипломат подчеркнул, что основой взаимодействия являются общие или совпадающие подходы по большинству международных и региональных вопросов.

Российский посол рассказал о военном сотрудничестве с Бахрейном

Козлов напомнил, что в 2022 году состоялось четыре телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а в 2023 году лидеры уже провели очередную телефонную беседу.

Также Козлов сообщил, что РФ и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества. По его словам, на это указывают постоянные двусторонние контакты, в том числе формирование соответствующей совместной российско-саудовской межправительственной комиссии.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что санкционная политика, распространяющаяся на мировой энергетический рынок, включая Россию, может стать причиной ограничения поставок энергоносителей. Он призвал «прекратить лицемерие» и признать, что сотни миллионов людей страдают из-за нехватки энергоресурсов.

Политика,Сергей Козлов,Владимир Путин,
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