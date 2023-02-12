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48 минут назад

Пушков указал Бербок на ошибки, которые нельзя исправить

ТАСС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, признавшей ошибкой свои слова о войне стран Европы против России, напомнил ей, что есть ошибки, которые нельзя исправить.

Пушков указал Бербок на ошибки, которые нельзя исправить
Фото: ТАССТАСС

"После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что "не ошибается лишь тот, кто не живет". Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало", - написал сенатор в субботу в Telegram-канале.

В субботу Бербок признала, что сделала ошибку, заявив в конце января о том, что европейские государства якобы "ведут войну против России". "Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет", - объяснила министр свои слова в интервью газете Der Tagesspiegel. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Бербок, предостерегла главу германской дипломатии от совершения непоправимых ошибок по Украине.

24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". В такой форме она предлагала избегать разногласий в западных странах по вопросу поставок оружия Киеву. В ФРГ подвергли министра резкой критике.

Политика,Алексей Пушков,Мария Захарова,МИД России,Совет Европы,Совет Федерации,
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