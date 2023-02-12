Пушков указал Бербок на ошибки, которые нельзя исправить

"После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что "не ошибается лишь тот, кто не живет". Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало", - написал сенатор в субботу в Telegram-канале.