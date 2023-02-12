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35 минут назад

В Госдуме предложили лишать материнского капитала рожающих за границей россиянок

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать материнского капитала рожающих за границей россиянок. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат предложил новое ограничение для рожающих за границей россиянок
Фото: ТАССТАСС

По мнению парламентария, женщины специально уезжают за рубеж, чтобы обеспечить себе и ребенку двойное гражданство, поэтому они не должны рассчитывать на российские социальные программы.

«Поэтому те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал. Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится», — подчеркнул Милонов.

По мнению депутата, для получения материнского капитала нужно показать, что и мать, и ребенок являются гражданами России. Он добавил, что таких социальных программ, как в Российской Федерации, нигде нет.

Ранее национальный директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что страна начала отзывать вид на жительство у россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в Аргентине. По ее словам, Буэнос-Айрес хочет сократить число таких случаев.

9 февраля стало известно, что миграционная служба Аргентины задержала трех россиянок на поздних сроках беременности.

Политика,Виталий Милонов,Госдума,
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